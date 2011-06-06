Планы развития агломерации Петербурга и Ленобласти будут приняты до конца года

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подвел итоги рабочей встречи с президентом.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подвел итоги прошедшей встречи с президентом России Владимиром Путиным. В частности, он выразил уверенность, что по всем проектам, которые обсуждались на встрече, решения будут приняты в ближайшее время, а планы по агломерации столицы и регионы будут скорректированы до конца текущего года.

Соответственно, изменения ждут и федеральный и региональный бюджеты, и различные нацпроекты, которые реализуются на территории Ленобласти.

Губернатор также отметил, что программа реализации проектов развития региона не рассчитана на один год и будет, скорее всего, поделена на этапы. Этапы губернатор выделил в лучших традициях советских пятилеток: 2025 - 2030 - 2035 гг.

Ранее глава региона подтвердил о старте в Ленобласти программы бесплатной газификации, обещанной президентом во время прямой линии.