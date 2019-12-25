Бесплатное подключение к газу стало возможно для 129 тысяч жителей Ленобласти

Завершились переговоры властей Ленобласти и Газпрома по бесплатной газификации региона.

15 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, по итогам совещания с ПАО Газпром, подтвердил, что жители населённых пунктов региона, куда уже проведён газопровод, могут рассчитывать на бесплатную газификацию в том случае, если их дома до сих пор не подключены к газу. Эта возможность появится примерно у 129 000 человек.

Обязательным условием для получения субсидии является наличие частного дома в собственности и регистрации в нем сроком более года: размер выплаты таким домовладельцам составит 180 000 рублей. Средства можно будет направить на прокладку сети, покупку газового оборудования и плиты. Льготники получат 200 000, ветераны - 300 000 рублей. Постановление о выплате субсидий в данном размере вступит в силу с 1 января 2022 года, на данный момент их минимальный размер равен 145 000 рублей.

Ранее во время прямой линии Владимир Путин пообещал обеспечить бесплатную газификацию домов до участка