Пандемия коронавируса изменила работу правительства Петербурга

Некоторые вопросы пришлось решать впервые.

Сегодня, 13 мая, губернатор Петербурга выступил в Законодательном Собрании. Александр Беглов начал свою речь с того, что пандемия коронавируса скорректировала планы и характер задач, которые решает Смольный.

По словам градоначальника, нам только предстоит осознать масштаб произошедших изменений. Городу приходится решать вопросы, которых ранее не существовало. Коронавирус не может не сказать на жизни и экономике Петербурга.

Сложные управленческие решения пришлось принимать практически во всех отраслях городского хозяйства, особенная нагрузка легла на систему здравоохранения.

Введенные ограничительные меры позволили сгладить наступление эпидемии и выиграть время.

Александр Беглов выступил перед парламентом без маски.

Фото: Piter.TV