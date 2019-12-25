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Пандемия коронавируса изменила работу правительства Петербурга
Сегодня, 13:03
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nadezhda_sib

Пандемия коронавируса изменила работу правительства Петербурга

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Некоторые вопросы пришлось решать впервые.

Сегодня, 13 мая, губернатор Петербурга выступил в Законодательном Собрании. Александр Беглов начал свою речь с того, что пандемия коронавируса скорректировала планы и характер задач, которые решает Смольный.

По словам градоначальника, нам только предстоит осознать масштаб произошедших изменений. Городу приходится решать вопросы, которых ранее не существовало. Коронавирус не может не сказать на жизни и экономике Петербурга. 

Сложные управленческие решения пришлось принимать практически во всех отраслях городского хозяйства, особенная нагрузка легла на систему здравоохранения. 

Введенные ограничительные меры позволили сгладить наступление эпидемии и выиграть время.

Александр Беглов выступил перед парламентом без маски.

Фото: Piter.TV 

 

Теги: законодательное собрание, коронавирус, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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