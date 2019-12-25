Планы по расширению зоны платной парковки в Петербурге перенесли на следующий год

Не все горожане успели оформить разрешения на парковку по льготной схеме.

Планы по расширению зоны платной парковки в Петербурге будут осуществляться уже в 2021-м году. Об этом сообщил и.о. директора СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" Дмитрий Ваньчков.

Дело в том, что есть горожане, которые не оформили парковочные разрешения по льготной схеме. Документы действуют в течение трех лет. Тех, кто не продлил разрешение, ждет штраф в размере 3 тыс. рублей.

На данный момент владельцами "льготных" разрешений являются более 2 тыс. человек. .

Ранее стало известно, что зону парковки на улицах города выделят синим цветом.

Фото: gcup.spb.ru