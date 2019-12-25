Зону парковки на улицах города выделят синим цветом

Помимо этого появится еще один тип дорожной разметки: трамвайные остановки.

Как стало известно в четверг, 3 июня, в ближайшее время в Петербурге появится новый вид разметки: обозначение зон платной парковки. Об этом сообщило издание "Диалог" со ссылкой на начальника отдела контроля и содержания технических средств организации дорожного движения Дирекции по организации дорожного движения Михаила Гусева.

Специалист отметил, что с 1 апреля был принят новый ГОСТ 52-289, по которому вводят два типа дорожной разметки: 1.7 (зона платной парковки) и 17.2 (трамвайные остановки). Разметка 1.7 еще не применялась в Северной столице и будет выполнена синим цветом. Однако до этого ее использовали в Москве и по результатам применения была внесена в ГОСТ. Михаил Гусев уточнил, что данная разметка давно применяется в Европе.

В карантин наносить дорожную разметку в городе стали быстрее. Так, в конце мая было выполнено 40% запланированных на 2020 год работ, учитывая, что дорожники вышли на работу с 22 апреля.

В текущем году разметка появится на 1 754 улицах. Кроме того появится разметка, дублирующая знаки "дети".

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