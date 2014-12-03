Планы по адаптации к изменению климата утвердили почти 60 регионов

Александр Козлов рассказал о работе Минприроды России.

Планы по адаптации к изменению климата при строительстве и ремонте подготовили 59 российских регионов. Соответствующее заявление в ходе правительственного совещания при участии главы государства Владимира Путина сделал министр по природным ресурсам Александр Козлов. Чиновник заметил, что отечественные научно-исследовательские институты, главная геофизическая обсерватория Росгидромета и институт вычислительной математики РАН создают сценарии по каждому субъекту страны.

Прогнозируя таяние мерзлоты, необходимо будет укреплять подземные коммуникации. По информации Минэкономразвития, пока только 59 регионов утвердили свои планы по адаптации. Александр Козлов, глава Минприроды РФ

Эксперт добавил, что в России формируется единая национальная система мониторинга климатически активных веществ. Ее целью будет получение достоверной информации для построения климатических прогнозов. Это поможет специалистам отстаивать позиции России в международных климатических спорах.

Минприроды сообщило, что изменение климата ведет к росту речного стока в Сибири.

Фото и видео: Правительство России