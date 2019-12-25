План по уборке картофеля выполнен в Ленобласти

В общей сложности работники сельского хозяйства успели убрать 2 984 га клубней картофеля, что составляет 98% к плану, и собрать 77,2 тыс. т (126% к плану).

В 47-ом регионе полностью выполнили план по уборке картофеля и овощей. Как информирует пресс-служба комитета по АПК региона, уборочная кампания подошла к финальному этапу.

В общей сложности работники сельского хозяйства успели убрать 2 984 га клубней картофеля, что составляет 98% к плану, и собрать 77,2 тыс. т (126% к плану). Показатель урожайности в этом году равняется 259 ц/га.

Кроме того, было убрано 1513 га овощей, или 95% к плану. Собрать их удалось в размере 61,3 тыс. тонн (план выполнен на 101%). Урожайность овощных культур составила 405 ц/га. Наконец, аграрии за сезон собрали 154,5 тыс. тонн зерновых (122% к плану), 10,814 тыс. тонн рапса (113% к плану), и 1126 тонн семян трав.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти сотрудники скорой и медкабинетов в школах получат социальную выплату с 1 декабря.

Фото: Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти