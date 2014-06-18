Pixar представила трейлер спин-оффа мультфильма "Вверх"

Анимационная студия Pixar представила трейлер короткометражного спин-оффа мультфильма "Вверх" под названием "Свидание Карла". Режиссером выступил Боб Питерсон.
Сюжет расскажет историю пенсионера Карла, главного героя мультфильма "Вверх", который собирается пойти на свое второе в жизни свидание. Ему будет помогать пес Даг.
Короткометражка выйдет в кинотеатрах вместе с мультфильмом "Элементарно", премьера которого состоится 15 июня.
Ранее Netflix представил трейлер мультсериала "Остров черепа".
Видео: YouTube / Pixar
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