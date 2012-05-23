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Netflix представил трейлер мультсериала "Остров черепа"

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Мировая премьера состоится 22 июня.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мультсериала "Остров черепа". Создателем и сценаристом проекта выступил Брайан Даффилд.

Сюжет мультсериала расскажет историю группы исследователей, которая потерпела кораблекрушение и оказалась таинственном острове, где обитают разные существа, включая Кинг Конга.

Роли озвучили Бенджамин Брэтт, Даррен Барнет, Бетти Гилпин и другие. Мировая премьера состоится 22 июня.

Ранее Netflix представил трейлер третьего сезона "Ведьмака".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, мультсериал, остров черепа, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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