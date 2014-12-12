Netflix представил трейлер третьего сезона "Ведьмака"

Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер третьего сезона сериала "Ведьмак", основанного на цикле произведений Анджея Сапковского. Шоураннером проекта является Лорен Шмидт Хиссрис.
Сюжет продолжит историю ведьмака Геральта из Ривии и других персонажей вселенной. В новом видео показали всадников Дикой охоты.
В главных ролях сыграли Генри Кавилл, Аня Чалорта, Фрейя Аллан и Джои Бэти. Третий сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix в двух частях. Первая часть сезона появится 29 июня, вторая будет достуна 27 июля.
Ранее в сети опубликовали запись геймплея Sonic Superstars с Summer Game Fest.
Видео: YouTube / Netflix
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