Питерские единороссы зачистили ряды от шпионов Навального

Члены партии заочно исключают Владимира Стуленкова.

Питерские единороссы зачистили ряды от шпионов Алексея Навального. Речь идет о коллегиальном решение в МО "Лиговка-Ямская". Там заочно исключили из своих рядов депутата Владимира Стуленкова. Представители "ЕР" считают, что мужчина их дискредитировал. Намерения МО будут донесены до регионального политического совета в Петербурге. Об этом заявил глава МО Вадим Войтиновский.

Напомним, что изначально Стуленков должен был стать примером для других членов партии. Ему предлагали место председателя КРК еще до выборов в 2019 году. Позже им стали быть недовольны. По словам депутатов, он стал избегать обязанностей и саботировать свою деятельность. Ближе к выборам мужчина якобы "запятнал" себя отношениями с оппозицией. Его продвигали в "Умном голосовании" как самовыдвиженца.

Ранее депутата Изотова обвиняют в краже документов.

Фото: Вконтакте/Владимир Стуленков

