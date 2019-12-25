Питерская жара сдает позиции

Сегодня в городе ожидается плюс 24-26 градусов.

В среду, 10 июня, на синоптическую ситуацию в Петербурге окажет влияние холодный атмосферный фронт. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Леус заявил, что в среду в городе, по сравнению с двумя предыдущими днями, станет прохладнее, однако температурный фон останется на 4-5 градусов выше нормы.

10 июня в Петербурге будет плюс 24-26 градусов, в Ленобласти – плюс 22-27 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее мы писали, что утром Петербург заволокло туманом.

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