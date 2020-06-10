Утром Петербург заволокло туманом

Утром 10 июня Петербург заволокло туманом. Пользователи интернета поделились фотографиями города в белой дымке.
"Доброе утро, Петербург или добро пожаловать в Сайлент- Хил", - написал автор поста "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).
Напомним, вчера в городе было плюс 30 градусов жары. Во второй половине дня на Северную столицу обрушилась непогода. Во многих районах города прошли сильные дожди с громом и молнией. Кроме того, петербуржцы рассказали о крупном граде размером с перепелиное яйцо.
Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Николай Коломейцев
Фото: Руслан Ковалёв, Сергей Лапин, Алёна Кошовец
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