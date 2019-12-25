Петербуржцы делятся фото с последствиями града

Ближе к вечеру в четверг, 9 июня, на разные районы Петербурга и области обрушился град.
Петербуржцы поделились фото и видео. Как видно на кадрах, пострадали не только машины, но даже подоконники.
Петербуржцы негодуют, почему МЧС не предупредило о надвигающемся граде.
Горожане под фотографиями отмечают, что давно такого не видели.
В поселке Ленсоветовский очень много "подбитых" градом автомобилей.
Напомним, что после изнурительной жары на Петербург обрушился град и ливень.
Фото: соцсети
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