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Петербуржцы делятся фото с последствиями града
Сегодня, 19:45
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smirenny

Петербуржцы делятся фото с последствиями града

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Пострадали машины.

Ближе к вечеру в четверг, 9 июня, на разные районы Петербурга и области обрушился град. 

Петербуржцы поделились фото и видео. Как видно на кадрах, пострадали не только машины, но даже подоконники. 

Петербуржцы негодуют, почему МЧС не предупредило о надвигающемся граде. 

Горожане под фотографиями отмечают, что давно такого не видели. 

В поселке Ленсоветовский очень много "подбитых" градом автомобилей. 

Напомним, что после изнурительной жары на Петербург обрушился град и ливень.

Фото: соцсети

Теги: град, неблагоприятные погодные условия, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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