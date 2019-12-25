Петербург нацелился на жаркий хет-трик

19 июня в городе третий раз за неделю может быть побит температурный рекорд.

В пятницу, 19 июня, Петербург окажется в полосе вытянувшегося в широтном направлении атмосферного фронта. При переменной облачности во второй половине дня местами могут пройти кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день температурный фон в городе вновь близок к рекордным максимумам. Столбики термометров покажут +28…+30 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В такой ситуации возможно обновление температурного рекорда. Пока достижение для 19 июня принадлежит далекому 1905 году, когда на улице было +29,8 градусов.

Стоит отметить, что на этой неделе уже было побито два температурных рекорда 1905 года. Это произошло 17 и 18 июня.

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