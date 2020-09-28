Евгений Цыганов высказался по поводу введения расовых стандартов в премию "Оскар"

Актер заявил, что не сильно думает об этом и переживает.

Российский актер театра и кино Евгений Цыганов прокомментировал Piter.TV ситуацию, связанную с введением расовых стандартов в премию "Оскар". Несмотря на то, что многих людей эта тема не смогла оставить равнодушными (стоит только вспомнить историю с сериалом "Великая"), Евгений отнесся к ней с некой прохладой.

Вы знаете, я об этом не то чтобы сильно думаю и сильно переживаю, потому что это фильмы, которые могут попасть на "Оскар". Я с этим практически никак не пересекаюсь, я вам честно скажу. Я никогда не был на церемонии "Оскар" и подозреваю, что никогда на нее не попаду вне зависимости от того, будет это толерантное кино или нет. Поэтому я к этому отношусь так… даже не знаю как. Евгений Цыганов

В начале сентября Американская киноакадемия обнародовала новые стандарты, которым должны соответствовать картины, претендующие на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". Всего представлены четыре стандарта, в каждом из которых есть несколько пунктов, связанных с этническими, расовыми, гендерными или инклюзивными признаками. В частности:

- один из главных героев или героев второго плана должен быть представителем какой-либо этнической группы (темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока и др.);

- не менее 30% второстепенных ролей должны играть женщины, члены ЛГБТ-сообщества или люди с ограниченными возможностями;

- основная тема картины должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями;

- в качестве стажеров, дистрибьютеров, руководителей рекламной кампании должны быть несколько представителей иных этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества.

Создателям картин, претендующим на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм" в 2022 и 2023 гг., соблюдать эти стандарты не обязательно. Однако начиная с 96-й церемонии, которая состоится в 2024 году, получить статуэтку без соблюдения двух из четырех пунктов не получится. Правила для всех остальные номинаций "Оскара" останутся прежними.

Стоит отметить, что в соцсетях уже разгорелась жаркая дискуссия по поводу возможных нововведений. "Пора перехватывать инициативу. Надо создать свой кинофестиваль "Неполиткорректного кино". Уверен, аншлаг будет обеспечен", — написал один из раздосадованных пользователей.

Своим мнением по поводу сложившейся ситуации также поделился режиссер Юрий Быков. В интервью Nation News он заявил, что это очень "ретроградные, архаичные и консервативные меры", которые не имеют никакого отношения к творчеству. Генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании "Триикс Медиа" Сергей Щеглов считает, что введение новых стандартов напрямую не повлияет на снижение расовых предрассудков, но ограничит режиссерскую мысль. Своим мнением он поделился с "НьюИнформ".

Ранее Евгений Цыганов о своей роли в фильме Алексея Учителя "Цой".

Видео: Piter.TV