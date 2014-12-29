Пытавшаяся похитить 5 млн рублей у родственника Сталина получила 3,5 года колонии

Пенсионер почувствовал неладное и обратился в полицию.

Мошенница, которая обманула племянника Сталина, получила 3,5 года колонии общего режима. Об этом рассказали представители Таганского суда Москвы. По версии следствия, 31-летняя Анастасия Белянкина весной текущего года вместе с подельниками совершили преступление в отношении 92-летнего Леонида Аллилуева. Они заставили пожилого человека поверить в то, что всю его наличность будут проверять на подлинность. После этого мужчина даже дал мошенника информацию о банковских картах. После этого с его счетов исчезло два миллиона рублей. После этого пропали и другие деньги с карты. В общей сложности мошенники увели у ветерана ВОВ пять миллионов рублей.

Суд признал Белянкину виновной ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и назначил ей наказание в виде 3,5 года колонии общего режима. пресс-служба суда

Фигурантка расследования признала вину в совершенном. Известно, что женщина представилась пенсионеру специалистом экспертно-криминалистического центра. При помощи фальшивых документов ей удалось попасть в квартиру жертвы на Котельнической набережной. Украсть деньги она не успела, так как ветеран вовремя обратился в полицию. Подозреваемую задержали в квартире ветерана.

Неизвестные сняли со счета 83-летнего петербуржца почти 2 миллиона рублей.

Фото и видео: Telegram/Mash