В июле на Пискаревском проспекте начнется масштабный ремонт

Завершить работы планируется в этом году.

В июле 2021 года в Петербурге стартует ремонт на Пискаревском проспекте, одной из крупнейших магистралей города. Как рассказали в пресс-службе КРТИ, обновят 8,95 км покрытия от Свердловской набережной до Муринской дороги.

Отмечается, что адрес входит в перечень объектов, ремонтируемых в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", работы финансируются за счет федерального бюджета, стоимость ремонта составит 679 млн рублей. Ремонтом займется подрядчик АО "ВАД", компания заменит покрытие проезжей части, восстановит изношенное и утраченное плиточное покрытие тротуара, заменит тротуарные бортовые камни, а также восстановит газоны и нанесет свежую разметку. Ремонт будет вестись поэтапно, полностью закрывать движение по проспекту не будут. Завершить работы планируется в этом году.

Всего в 2021 году на ремонт дорог Петербурга потратят 7,1 млрд рублей.

Фото: Piter.TV