После квартирного пожара на Пискаревском проспекте был найден труп мужчины

Утром 24 ноября (06:46) поступило сообщение о пожаре в доме №17 корпус 2 по Пискаревскому проспекту.

В Красногвардейском районе произошел пожар, после которого на месте возгорания был найден труп мужчины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Утром 24 ноября (06:46) поступило сообщение о пожаре в доме №17 корпус 2 по Пискаревскому проспекту. В двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 2 м2. В 07:14 пожар локализован.

На месте пожара обнаружен погибший мужчина.

В начале недели после пожара в Колпино у подвала обнаружили обгоревший труп.

Фото: Piter.TV