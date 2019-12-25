После квартирного пожара на Пискаревском проспекте был найден труп мужчины

В Красногвардейском районе произошел пожар, после которого на месте возгорания был найден труп мужчины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.
Утром 24 ноября (06:46) поступило сообщение о пожаре в доме №17 корпус 2 по Пискаревскому проспекту. В двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 2 м2. В 07:14 пожар локализован.
На месте пожара обнаружен погибший мужчина.
В начале недели после пожара в Колпино у подвала обнаружили обгоревший труп.
Фото: Piter.TV
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