Писатели дали петербуржцам "книжные советы" на время праздников

Среди рекомендаций оказались как новинки литературы, так и классика.

Писатели и владельцы петербургских книжных магазинов дали советы по поводу выбора литературы на новогодние праздники. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на нескольких экспертов.

Так, писатель Вадим Левенталь порекомендовал ознакомиться с произведениями "Филэллин" Леонида Юзефовича и "Покров 17" Александра Пелевина. Кроме того, многим может прийтись по душе книга Андрея Васильева "Работа над фальшивками, или Подлинная история дамы с театральной сумочкой" и роман "Мальчик" Олега Стрижака. Еще один творец - Кирилл Рябов - рекомендует обратиться к классике поэзии и найти на своей полке томики стихов Пушкина, Гумилева, Есенина, Бродского и других.

По мнению владельца книжного магазина Платона Романова, для чтения в Новый год петербуржцам подойдут "Тайная история Гермеса Трисмегиста" Флориана Эбелинга, биография Валерия Брюсова, написанная Василием Молодяковым, и "Могилевская трилогия" Владимира Козлова.

В список рекомендаций журналиста и писателя Андрея Константинова вошли новый шедевр от Артуро Перес-Реверте "Эль-Сид, или Рыцарь без короля" и произведение Леонида Юзефовича "Зимняя дорога".

Ранее мы рассказали о том, что петербуржцы рассказали о впечатлениях от новогоднего шоу у "Газпром Арены" и "Лахта Центра".

Фото: Piter.TV