Петербуржцы рассказали о впечатлениях от новогоднего шоу у "Газпром Арены" и "Лахта Центра"

Башня засияла праздничными огнями через 5 минут после наступления 2021 года.

В новогоднюю ночь жители и гости Приморского района Петербурга имели возможность полюбоваться на световое шоу, которое началось у "Лахта Центра" и "Газпром Арены" через 5 минут после боя курантов. Засиявший яркими огнями небоскреб вызвал восхищение горожан в социальных сетях.

Так, многие сравнили Лахту с "кукурузиной" и самой большой в городе новогодней елкой, усыпанной вспышками-гирляндами, а также отметили, что шоу прошло лучше, чем на Эйфелевой башне во Франции.

Тем не менее, некоторые пользователи решили, что представление все же не дотягивает по масштабам до шоу у небоскреба "Бурдж-Халифа", который в Дубае, и призвали организаторов достигнуть нового уровня в следующем году.

Ранее мы рассказали о том, как петербуржцы встретили новый 2021-й год.

Видео: YouTube / ЛИИС Инженерные Решения