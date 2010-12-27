Писатель Инин увиделся с братом по телемосту спустя 40 лет

Телемост организован каналом "Россия 1".

В пятницу, 12 июля, состоялся телемост, организованный каналом "Россия 1". В студию пригласили известных артистов.

Так, благодаря телемосту "Надо поговорить" писатель Инин увиделся с братом спустя 40 лет. По словам Инина, их пути разошлись, когда он переехал в Винницу, а его брат в Москву.

Надо пытаться сохранять в душе воспоминания о тех прекрасных временах, когда мы были вместе – не только мы с братьями, но и народы России и Украины отметил Инин

Напомним, что телемост под названием "Надо поговорить" между телеканалами "Россия 1" и NewsOne анонсирован на 12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту программу "дешевым, но опасным пиар-ходом". Политик уверен, что цель телемоста - разделить украинцев на два лагеря.

Ранее мы сообщали о том, что у здания украинского телеканала начался митинг против телемоста с Россией.

Фото:скриншот телемоста "Надо поговорить"