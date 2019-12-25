Пиротехники обезвредили авиабомбу времен ВОВ, найденную в Выборгском районе

Снаряд был найден в лесу.

В лесу у поселка Толоконниково в Выборгском районе была найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области, снаряд уже утилизирован на специальном полигоне.

Место обнаружения неразорвавшегося снаряда было огорожено. На участок вызвали оперативную группу пожарно-спасательного гарнизона.

Уничтожение авиабомбы произвели сотрудники Невского спасательного центра МЧС РФ.

Ранее мы рассказали о том, что в Приморском поселении Выборгского района провели "День безопасности" для детей.

Фото: Piter.TV