Боеприпас уничтожили на полигоне наружным накладным зарядом.

Пиротехники МЧС России уничтожили фугасную авиабомбу в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авиабомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны обнаружили вблизи станицы Обливской. На место находки прибыл пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС.

Вес боеприпаса составил 100 кг. Его уничтожили на полигоне наружным накладным зарядом. Также в ведомстве уточнили, что с начала года донские специалисты обезвредили уже 18 авиабомб и 51 иной боеприпас.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии на территории предприятия "Свеча" произошел взрыв.

Видео: МЧС России