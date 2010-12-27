Открытие ресторана напротив Пискаревского кладбища возмутило петербуржцев

Рядом с точкой общепита находятся памятники "Дети войны", "Блокадный колодец", Сквер блокадников.

Петербуржцев возмутила новость об открытии ресторана напротив Пискарёвского кладбища, где похоронены сотни тысяч ленинградцев, погибших от голода и солдат. Об этом сообщила "КП в Петербурге".

По мнению директора Пискарёвского мемориального кладбища Олега Баева, ресторан абсолютно не вписывается в смысловой облик района. Рядом с точкой общепита находятся памятники "Дети войны", "Блокадный колодец", Сквер блокадников. Ранее вместо ресторана в помещении была цветочная лавка.

Администрация Калининского района при этом заметила, что ничего не может сделать в данном случае, так как арендатор заключил контракт с собственником помещения на 5 лет. Однако, с владельцем ведутся переговоры, и, возможно, здание удастся выкупить.

Землю с Пискаревского мемориала заложат в основание памятника в Израиле.

Фото: Пискаревское мемориальное кладбище / официальный сайт