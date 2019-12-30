Пиотровский объяснил, зачем нужна поправка про культуру в Конституции

Глава Эрмитажа прокомментировал внесение поправок о культуре.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о необходимости внесения правок в конституцию, которые будут касаться культуры страны. По его мнению, это создаст законодательство, которого нет нигде в мире. Такой документ даст России дополнительное конкурентное преимущество. Изменения позволят сделать культуры одновременно независимой, но в тоже время содержащейся обществом.

Напомним, что эксперт предлагает закрепить в Конституции, что культура РФ является уникальным культурным наследием многонационального народа и охраняется государством.

Ранее Piter.tv писал о том, что Эрмитаж заключил соглашение с социальной сетью "ВКонтакте".

Фото: Piter.tv

