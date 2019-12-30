Эрмитаж заключил соглашение с социальной сетью "ВКонтакте"

На церемонии подписания соглашения рассказали о ближайших совместных планах.

ВКонтакте стала информационным партнёром Эрмитажа — соглашение об этом подписали СЕО VK Андрей Рогозов и генеральный директор музея Михаил Пиотровский. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

На церемонии рассказали о ближайших совместных планах. Пользователи смогут больше узнавать об экспонатах и событиях Эрмитажа, не выходя из дома из ВКонтакте — благодаря прямым эфирам Hermitage Online. Также ВКонтакте и Эрмитаж планируют организовывать активности к памятным датам: сейчас обсуждается спецпроект к юбилею Петра Первого.

Помимо этого, на территории музея станет больше QR-кодов. Возможно, в здании Эрмитажа состоится следующее мероприятие VK For Arts. На этом мероприятии будут обсуждаться возможности онлайн-взаимодействия с посетителями.

Сотрудничество ВКонтакте и Эрмитажа длится с 2015 года — именно тогда музей начал участвовать в VK Fest.

Ранее Эрмитаж принял участие в новом флешмобе.

Фото: Piter.TV