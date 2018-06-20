Пиотровский и Басилашвили просят не отменять выборы почетных граждан Петербурга

Соответствующее письмо они направили Вячеславу Макарову.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и актер Олег Басилашвили просят депутатов не отказываться от избрания почетных граждан Петербурга в этом году. Соответствующее письмо было направлено на имя председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

Ходят слухи, что в 2019 году могут не состояться выборы почетных граждан. На это звание претендуют режиссер Александр Сокуров, ректор Европейского университета Борис Фирсов и народная артистка СССР Эдита Пьеха.

Отметим, что Пиотровский и Басилашвили сами являются почетными гражданами Петербурга. Это звание присуждается двум или одной персоне накануне празднования Дня городам на закрытом голосовании парламента. Наградить могут за заслуги в сфере искусства, науки, нравственного развития общества и др.

Почетные граждане могут бесплатно пользоваться всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, вносить от своего имени вопросы на рассмотрение правительства. Кроме того, их обслуживают в залах для официальных делегаций на железнодорожном, речном, морском вокзалах и в аэропорту. Расходы на их погребение берутся из бюджета города.

Ранее мы писали, что глава Эрмитажа и коммунисты выступили против фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади.

Фото: Википедия