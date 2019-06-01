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На Пионерстроя в квартирном пожаре пострадал человек
Сегодня, 15:27
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На Пионерстроя в квартирном пожаре пострадал человек

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В двухкомнатной квартире горел коридор.

В Красносельском районе Петербурга во время квартирного пожара пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на улице Пионерстроя, д.7 корпус 1, поступило 27 декабря в 14:18. В квартире в коридоре площадью 4 м2 горела обстановка на площади 2 м2. В 14:41 пожар был ликвидирован.

Пострадал 1 человек, он был госпитализирован в лечебное учреждение.  

Ранее из-за запаха гари в Тихвине в квартире нашли трупы брата и сестры.

Фото: Piter.TV

Теги: квартирный пожар, улица пионерстроя
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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