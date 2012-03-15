В авиационном шоу приняли участие шесть многоцелевых истребителей Су-35С.

Пилотная группа "Русские Витязи" выступила на 430-летнем юбилее Сургута. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В авиационном шоу приняли участие шесть многоцелевых истребителей Су-35С. Летчики ВКС России продемонстрировали наиболее зрелищные фигуры одиночного и группового пилотажа с демонстрацией сверхманевренных характеристик современных истребителей. В число продемонстрированных фигур вошли "синхронные бочки", "групповая бочка", "зеркало", "синхронный колокол" и "встречный роспуск".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ.

Видео: Минобороны России