Пилотная группа "Русские Витязи" выступила на 430-летнем юбилее Сургута. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В авиационном шоу приняли участие шесть многоцелевых истребителей Су-35С. Летчики ВКС России продемонстрировали наиболее зрелищные фигуры одиночного и группового пилотажа с демонстрацией сверхманевренных характеристик современных истребителей. В число продемонстрированных фигур вошли "синхронные бочки", "групповая бочка", "зеркало", "синхронный колокол" и "встречный роспуск".
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ.
Видео: Минобороны России
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