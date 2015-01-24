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Минобороны: российские войска отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ

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Общие потери украинских войск составили до 340 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили пять контратак штурмовых групп украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Контратаки штурмовых групп трех механизированных бригад противника были отражены в районах Евгеновки, Семеновки и Уманского. Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ. Общие потери украинских войск составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, минобороны россии, штурмовые группы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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