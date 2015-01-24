Минобороны: российские войска отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ

Общие потери украинских войск составили до 340 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили пять контратак штурмовых групп украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Контратаки штурмовых групп трех механизированных бригад противника были отражены в районах Евгеновки, Семеновки и Уманского. Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ. Общие потери украинских войск составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ.

Видео: Минобороны России