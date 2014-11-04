Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ

Потери противника составили до 400 военнослужащих.

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике семи бригад украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

В результате активных действий российские войска улучшили положение по переднему краю. Удары по позициям противника нанесли в районах Зализнянского, Григоровки, Калинина, Часова Яра и Красного. Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, одна боевая машина пехоты, четыре автомобиля и два полевых склада боеприпасов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителя Су-30СМ.

Видео: Минобороны России