В Ленобласти при крушении сверхлегкого самолета погиб 70-летний пилот

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Вечером 28 июня в Волосовском районе Ленинградской области, вблизи посадочной площадки Сельцо, потерпел крушение сверхлегкий самолет модели Е-12. По информации пресс-службы Западного МСУТ Следственного комитета России, в результате авиакатастрофы погиб пилот. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Как уточнили в ведомстве, во время выполнения полета на высоте около 300 метров воздушное судно рухнуло на землю. От полученных травм 70-летний мужчина, находившийся за штурвалом, скончался на месте происшествия.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что в Павловске электропоезд сбил мужчину, переходившего пути в неположенном месте.

Фото и видео: МАКС / Западное МСУТ СК России