В Новосибирской области летчик написал в воздухе "Отпуск будет".

Пилот оставил в небе над Россией два новых слова. Об этом сообщили представители портала FlightRadar. данные указывают на то, что летчик на своем маршруте вывел фразу "Отпуск будет". Данное событие произошло в районе села Сидоровка в Колыванском районе Новосибирской области. В аналогичной локации экипаж самолета 12 мая вывел фразу "А где все?".

Известно, что полет выполнялся на легком одномоторном самолете Evektor Harmony LSA. В середине мая СМИ раскрыли имя пилота, занимающегося необычным хобби. Им оказался летчик Олег Кобзев. Автор надписи рассказал, что подобный трюк он совершил впервые. Ранее на воздушных судах он выполнял только крены и развороты.

Опубликовано видео крушения самолета пилотажной группы "Снегири" в Канаде, где погиб пилот.

Фото и видео: FlightRadar