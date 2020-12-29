Пилот "Пакистанских авиалиний" сообщил ооб НЛО над Пенджабом

Объект заметили в небе также местные жители.

Пилот "Пакистанских международных авиалиний" сообщил о неопознанном летающем объекте над Пенджабом. Об этом сообщил местный телеканал Geo News со ссылкой на Twitter-аккаунт летчика. Местный житель увидел НЛО в воздушном пространстве города Рахимъяр-Хан в провинции Пенджаб. Очевидец уверен, что то, что он видел, не могло быть планетой или звездой. Он полагает, что небесное тело может оказаться космической станцией или искусственной планетой около земли.

НЛО был очень ярким, несмотря на присутствие солнечного света пилот из Пакистана

Известно, что пилот зафиксировал НЛО 23 января около 16 часов вечера во время рейса из Карачи в Лахор. Самолет находился на высоте в 10,5 тысяч метров над уровнем земли. Представители авиакомпании прокомментировали инцидент. Они уточнили, что сейчас они не могут объяснить, что именно за объект видел их сотрудник.

На самом деле, мы, возможно, вообще не сможем сказать, что это был за объект. Однако кое-что было замечено, об этом было сообщено в соответствии с протоколом представитель авиакомпании

Указанный НЛО также замечали другие жители Рахимъяр-Хана. Они также сняли его на видео. На кадрах заметна яркая точка при дневном свете.

ЦРУ обнародовало документы об НЛО.

Видео: Youtube/Mudasra Qasim Family Vlogs