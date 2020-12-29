Доказательств прямого контакта с инопланетянами, однако, не приводится.

ЦРУ обнародовало документы об НЛО и аномальных атмосферных явлениях. Об этом пишет Sciencepop.

Отмечается, что информация содержит информацию о неопознанных летающих объектах не только в США, но и во всём мире. Это, например, таинственные взрывы в апреле 1991 года, прогремевшие в Рязанской области.

Доказательств прямого контакта с инопланетянами, однако, не приводится. При этом доказательств полноты опубликованного архива нет.

Ранее Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бернса.