Пилот МиГ-31 ВКС РФ снял на видео встречу с истребителем НАТО

На снятое из кабины видео обратила внимание "Российская газета".

В сети появился видеоролик, на котором запечатлена неожиданная встреча двух самолетов – высотного перехватчика МиГ-31 ВКС России и истребителя F-16 одной из стран НАТО. Как видно на ролике, опубликованном 18 апреля, МиГ-31, сопровождавший ракетоносец Ту-95МС в воздушном пространстве, приблизился к подлетевшему истребителю F-16.

Пилот российского самолета помахал летчику противоположного воздушного судна рукой и показал большой палец. Затем истребитель НАТО, судя по кадрам, ушел в сторону.

Ранее мы сообщали о том, что российская армия в ближайшее время получит комплексы радиоэлектронной борьбы РБ-109А "Былина". По данным журналистов, поставки в вооруженные силы России "Былин" завершатся в 2025 году.

Видео: Fighterbomber / YouTube