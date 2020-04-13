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Пилот F-16 ВВС Польши вызвал недоумение у российских летчиков

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Пилот выпустил шасси в нейтральном воздушном пространстве.

Пилот F-16 ВВС Польши вызвал недоумение у российских летчиков. На YouTube-канале Fighterbomber опубликована запись с маневрами истребителя, который сопровождал российскую группу военных самолетов в международном воздушном пространстве. Военные написали, что на высоте около пяти или шести тысяч метров пилот иностранного истребителя выпустил шасси. 

Пользователи YouTube написали в комментариях к ролику, что пилот польского самолета мог растеряться и повести себя неадекватно. Согласно международным требованиям, выполненные летчиком действия обозначали принуждение сопровождаемого самолета к немедленной посадке на территории ближайшего аэродрома. Однако пилот выполнил выпуск шасси в нейтральном воздушном пространстве. Эксперты считают, что в связи с этим маневр выглядит нелепо.

Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь.

Фото и видео:YouTube/Fighterbomber
 

Теги: f-16, ввс, истребитель, польша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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