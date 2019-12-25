Пианист Денис Мацуев выступит в Мариинском театре

Пианист выступит 9 и 10 июля.

В Мариинском театре, в рамках фестиваля "Звезды белых ночей", выступит пианист Денис Мацуев. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Послушать Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича под управлением Валерия Гергиева и сольную программу пианиста можно 9 и 10 июля. Во вторник, 7 июля, в стенах театра звучит "Иоланта" Петра Чайковского, в среду, 8 июля, "Трубадур" Джузеппе Верди. Посетители театра обязаны соблюдать все меры безопасности, которые были разработаны совместно с Роспотребнадзором.

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Фото: Мариинский театр / Вконтакте