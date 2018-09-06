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Певица Юлия Самойлова готова эмигрировать в Европу

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Ее представитель ничего не знает о данном намерении.

Российская певица Юлия Самойлова, которая представляла нашу страну на "Евровидении-2018", заявила о своей готовности эмигрировать в Европу. Ролик размещен в социальных сетях.

После данного заявления Юлия почти сразу выложила на свою страницу в Instagram фото из московского аэропорта "Шереметьево".


Фото: jsvok/ Instagram

СМИ обратились за разъяснениями к официальному представителю Юлии Самойловой, но она оказался не в курсе данных намерений, но подвердил, что Юлия находится в самолете.

Юлия Самойлова стала известной в мае 2018-го года, когда выступила на международном конкурсе песни "Евровидение" в Лиссабоне.

Видео: Editors Editors/ Youtube

Теги: европа , эмиграция , юлия самойлова
Категории: Лента новостей Новости России Культура Музыка

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