Певица Юлия Самойлова готова эмигрировать в Европу

Ее представитель ничего не знает о данном намерении.

Российская певица Юлия Самойлова, которая представляла нашу страну на "Евровидении-2018", заявила о своей готовности эмигрировать в Европу. Ролик размещен в социальных сетях.

После данного заявления Юлия почти сразу выложила на свою страницу в Instagram фото из московского аэропорта "Шереметьево".



Фото: jsvok/ Instagram

СМИ обратились за разъяснениями к официальному представителю Юлии Самойловой, но она оказался не в курсе данных намерений, но подвердил, что Юлия находится в самолете.

Юлия Самойлова стала известной в мае 2018-го года, когда выступила на международном конкурсе песни "Евровидение" в Лиссабоне.

Видео: Editors Editors/ Youtube