Певица Юлия Самойлова готова эмигрировать в Европу

Российская певица Юлия Самойлова, которая представляла нашу страну на "Евровидении-2018", заявила о своей готовности эмигрировать в Европу. Ролик размещен в социальных сетях.
После данного заявления Юлия почти сразу выложила на свою страницу в Instagram фото из московского аэропорта "Шереметьево".
Фото: jsvok/ Instagram
СМИ обратились за разъяснениями к официальному представителю Юлии Самойловой, но она оказался не в курсе данных намерений, но подвердил, что Юлия находится в самолете.
Юлия Самойлова стала известной в мае 2018-го года, когда выступила на международном конкурсе песни "Евровидение" в Лиссабоне.
Видео: Editors Editors/ Youtube