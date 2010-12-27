В Лиссабоне состоялась торжественная церемония открытия Евровидения-2018

На мероприятии присутствовали президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза и министр культуры Луис Фелипе Кастро Мендес.

В Лиссабоне состоялась торжественная церемония открытия музыкального конкурса Евровидение-2018. На официальном мероприятии присутствовали первые люди Португалии, среди которых президент Марселу Ребелу ди Соза и министр культуры Луис Фелипе Кастро Мендес. Об этом сообщает ТАСС.

В этот раз в песенном конкурсе принимают участие 43 страны. Россию представляет Юлия Самойлова. Она исполнит песню I Won"t Break. Первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая, второй — мая. Финал пройдет в столице Португалии 12 мая. Во втором полуфинале Самойлова выступит под шестым номером.

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Фото: Instagram / eurovision