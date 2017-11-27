Участник "Евровидения" от Украины забыл государственный язык и перешел на русский

Видео с пресс-конференции опубликовано на YouTube.

Певец Melovin, который представит в этом году Украину на музыкальном конкурсе "Евровидение", оконфузился на пресс-конференции. Отвечая на вопросы, исполнитель забыл государственный язык и перешел на русский. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube.

В самом начале общения с прессой певец намеревался говорить только на украинском языке. Однако через пять минут после начала пресс-конференции он понял, что ему не хватает словарного запаса. Melovin забыл, как сказать на украинском слово "письма" и обратился за помощью к переводчику. После этого случая певец не прекратил говорить на государственном языке, однако еще не раз переспрашивал помощницу, а потом и вовсе начал смешивать два языка.

В этом году "Евровидение" проводится в португальском Лиссабоне. Полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая. Ранее мы писали, что организаторы конкурса поменяли правила подсчета голосов.

Видео: YouTube / Festival da Canção

Фото: Instagram / melovin_official