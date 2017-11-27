Организаторы "Евровидения"-2018 поменяли правила подсчета голосов

Теперь голос одного члена жюри будет весить меньше, чем сумма голосов других.

Организаторы музыкального конкурса "Евровидение"-2018 помеяли правила подсчета голосов жюри. Отмечается, что изменение будет "тонким", однако весомым. Об этом сообщается на официальном сайте "Евровидения".

Согласно новым правилам, каждый отдельный голос члена жюри будет весить меньше, чем сумма голосов от национального жюри. Другими словами, "чем ниже оценит песню человек, тем меньшим будет влияние его оценки на конечный результат". Организаторы напомнили, как система подсчета голосов работала раньше.

Например, если четверо членов жюри ставили песню на первое место, а пятый — на последнее, то это могло лишить песню 12 очков от национального жюри. Говорится в сообщении

В этом году "Евровидение" проводится в португальском Лиссабоне. Полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая. Ранее мы писали, что организаторы "Евровидения"-2018 опубликовали список запрещенных к проносу на концерт предметов. Зрителям, в частности, запретили проносить с собой на "Евровидение" мячики для гольфа, лестницы, тележки и скотч.

Фото: Instagram / eurovision