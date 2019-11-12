Светлана Лобода со скандалом покинула премию "Золотой граммофон"

Певица приготовила сложный акробатический номер, однако организаторы концерта отказались идти на уступки.

Украинская певица Светлана Лобода отказалась выступать на юбилейном концерте "Золотой граммофон". Артистка не вышла на сцену и со скандалом покинула площадку премии из-за отказа организаторов идти на уступки. Об этом пишет "Лента.ру".

Ради выступления в "Золотом граммофоне" певица приехала из-за границы, где находилась на самоизоляции со своей семьей. Лобода приготовила сложный акробатический номер с ванной. Как оказалось, другая исполнительница Мари Краймберри также планировала использовать ванну.

Украинская певица и ее представитель попросили организаторов премии разнести номера с похожим реквизитом в концертной программе, однако получили отказ. После этого Лобода отказалась выступать и пообещала, что в ближайшее время зрители увидят ее новый номер в другом шоу.

"К сожалению, иногда человеческий фактор берет верх и те, кто должен быть заинтересован, прежде всего, в высококлассном продукте, сводят свои личные счеты, распространяют лживую информацию, а не стремятся сделать профессиональное шоу. Обещаю вам, что в самое ближайшее время я что-нибудь придумаю, и мы обязательно увидимся", - написала украинская певица в Instagram.

Ранее украинская певица Юлия Санина объяснила свой отказ выступать в России.

Видео: Instagram / lobodaofficial