Певица Pink рассказала о своем опыте заражения коронавирусом

О развитии событий с вирусом нового типа исполнительница рассказала в соцсетях.

Певица Pink (Алиша Мур) рассказала в соцсетях о своем опыте борьбы с коронавирусной инфекцией.

Она рассказала в Twitter-аккаунте о том, что пару недель назад у нее и ее 3-хлетнего сына появились симптомы болезни. У лечащего врача семьи певицы был доступ к тестам на коронавирус. В ее случае они оказались положительными. Певица с семьей провела дома две недели, затем сделала повторный тест на COVID-19, который оказался отрицательным.

После этого исполнительница перевела деньги в фонды помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе для борьбы с пандемией COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что в середине марта положительный тест на наличие новой инфекции получили актеры Идрис Эльба и Кристофер Хивью.

Видео, фото: Twitter/P!nk, Youtube/P!NK