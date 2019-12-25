Актеры Идрис Эльба и Кристофер Хивью заразились коронавирусом

Артисты сообщили о своем заболевании в соцсетях.

В списке знаменитостей, заболевших коронавирусом, появилось два новых имени. Положительный тест на наличие новой инфекции получили актеры Идрис Эльба и Кристофер Хивью. Артисты сообщили о своем заболевании в соцсетях.

Идрис Эльба, наиболее известный по ролям в фильмах "Призрачный гонщик 2", "28 недель спустя" и др., поделился новостью на своей странице в Twitter. Он заявил, что получил положительный результат на Covid-19 этим утром. Эльба чувствует себя хорошо, и пока болезнь протекает без симптомов. Однако актер решил самоизолироваться, чтобы не заразить других.

"Оставайтесь дома и будьте прагматичны. Я буду держать вас в курсе того, как у меня дела. Без паники", - написал Эльба, добавив, что "дерьмо случается", но нужно сохранять спокойствие.

Коронавирус также обнаружили у Кристофера Хивью, известного по роли Тормунда в "Игре престолов". Он также принял решение самоизолироваться. Хивью заявил, что у него легкие симптомы простуды, однако напомнил, что есть люди из группы риска, для которых заболевание может оказаться фатальным.

"Мойте руки, держитесь на расстоянии полутора метров от других, отправьте себя на карантин. Просто сделайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса", - написал актер в Instagram.

На днях стало известно, что новой коронавирусной инфекцией заразились Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Девушка Джеймса Бонда Ольга Куриленко также сообщила о наличии у себя болезни. С полным списком заболевших знаменитостей вы можете ознакомиться в специальном материале Piter.TV.

Видео: Twitter / Idris Elba