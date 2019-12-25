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Певица Гречка сняла клип в Ленобласти
Сегодня, 12:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Певица Гречка сняла клип в Ленобласти

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Премьера ожидается 6 августа.

Певица из Кингисеппа Анастасия Иванова (Гречка) сняла новый клип.Она в своем Instagram рассказала, что для этого ей понадобилось немного: пикап и дороги Ленобласти.

Премьера клипа должна состояться уже 6 августа. О том, на какую песню снято видео, девушка не сообщает.

Недавно солист "Иванушки International" поддержал МакSим клипом на ее песню "Мой рай". Артист надеется, что вся энергетика этого клипа, добрые слова и мысли помогут певице скорее поправиться.

Фото: Instagram / @grechkalu

Теги: гречка, клип
Категории: Картина дня, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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