Певица Гречка сняла клип в Ленобласти

Премьера ожидается 6 августа.

Певица из Кингисеппа Анастасия Иванова (Гречка) сняла новый клип.Она в своем Instagram рассказала, что для этого ей понадобилось немного: пикап и дороги Ленобласти.

Премьера клипа должна состояться уже 6 августа. О том, на какую песню снято видео, девушка не сообщает.

Недавно солист "Иванушки International" поддержал МакSим клипом на ее песню "Мой рай". Артист надеется, что вся энергетика этого клипа, добрые слова и мысли помогут певице скорее поправиться.

Фото: Instagram / @grechkalu