Певец Стас Пьеха в костюме Неваляшки покинул шоу "Маска" на НТВ

Все члены жюри единогласно назвали имя артиста перед тем, как он снял маску.

В очередном выпуске шоу "Маска" судьи и телезрители решили рассекретить участника, выступавшего в образе Неваляшки. Оказалось, что под этим костюмом скрывался певец Стас Пьеха.

Забавная Неваляшка, которая радовала зрителей своим вокалом и отменным чувством юмора, покинула проект за шаг до финала. Все члены жюри единогласно назвали имя артиста перед тем, как он снял с себя маску.

Стас Пьеха поблагодарил судей и публику за добрые слова в его адрес. Он обрадовался, что смог продержаться на шоу так долго.

Имя победителя второго сезона шоу "Маска" на НТВ станет известно уже через неделю. В финал прошли четверо персонажей – Лама, Крокодил, Заяц и Змея. Выпуск выйдет в эфир 2 мая.

Ранее участник шоу "Маска" Кирилл Туриченко рассказал о штрафе за разглашение.

Фото: Instagram / wolfieha