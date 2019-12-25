Певец Стас Пьеха в костюме Неваляшки покинул шоу "Маска" на НТВ

В очередном выпуске шоу "Маска" судьи и телезрители решили рассекретить участника, выступавшего в образе Неваляшки. Оказалось, что под этим костюмом скрывался певец Стас Пьеха.
Забавная Неваляшка, которая радовала зрителей своим вокалом и отменным чувством юмора, покинула проект за шаг до финала. Все члены жюри единогласно назвали имя артиста перед тем, как он снял с себя маску.
Стас Пьеха поблагодарил судей и публику за добрые слова в его адрес. Он обрадовался, что смог продержаться на шоу так долго.
Имя победителя второго сезона шоу "Маска" на НТВ станет известно уже через неделю. В финал прошли четверо персонажей – Лама, Крокодил, Заяц и Змея. Выпуск выйдет в эфир 2 мая.
Ранее участник шоу "Маска" Кирилл Туриченко рассказал о штрафе за разглашение.
Фото: Instagram / wolfieha
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