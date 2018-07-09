Певец Шура ужаснул подписчиков резким набором веса

Поклонники отозвались довольно резко о внешнем виде певца.

Известный певец Шура (Александр Медведев) удивил поклонников резким набором веса. Многие советуют артисту заняться своим телом. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня".

Певец опубликовал в Instagram видео в утепленном пальто и новом шарфе. Однако, поклонники стали обсуждать не его стиль, а его фигуру. По мнению подписчиков, Шура слишком сильно прибавил в весе за короткое время.

Судя по фото, опубликованным Шурой за последние месяцы, 44-летний певец мало следит за своей физической формой. Поклонники оказались достаточно резкими и посоветовали как можно скорее сбросить лишние килограммы.

В прошлом году Макс Фадеев показал фото после того, как он скинул 60 килограммов.

Видео: Instagram/ shuramedvedev