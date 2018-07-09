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Певец Шура ужаснул подписчиков резким набором веса

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Поклонники отозвались довольно резко о внешнем виде певца.

Известный певец Шура (Александр Медведев) удивил поклонников резким набором веса. Многие советуют артисту заняться своим телом. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня".

Певец опубликовал в Instagram видео в утепленном пальто и новом шарфе. Однако, поклонники стали обсуждать не его стиль, а его фигуру. По мнению подписчиков, Шура слишком сильно прибавил в весе за короткое время.

Судя по фото, опубликованным Шурой за последние месяцы, 44-летний певец мало следит за своей физической формой. Поклонники оказались достаточно резкими и посоветовали как можно скорее сбросить лишние килограммы.

В прошлом году Макс Фадеев показал фото после того, как он скинул 60 килограммов. 

Видео: Instagram/ shuramedvedev

Теги: лишний вес, подписчики, шура
Категории: Лента новостей, Новости России,

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