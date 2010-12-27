Макс Фадеев показал фото после того, как он скинул 60 килограмм

Поклонники предполагают, что секрет похудения кроется в увлечении высокой кухней, где подают миниатюрные порции.

Музыкант Максим Фадеев решил серьезно заняться своим здоровьем и уже за довольно короткий срок ему удалось сбросить более 60 килограмм. Результат Фадеев опубликовал в своей Instagram.

Пока что певец и композитор скрывает секрет своего похудения, он раскроет его тогда, когда достигнет конечной цели. Помимо этого, Максим Фадеев несколько лет назад публично пообещал сбрить бороду, если он достигнет желаемого веса. Растительность на лице маскирует лишний вес звезды.

Я с самого детства знал, что буду музыкантом, а потому много занимался музыкой. И еще занимался спортом. Да-да, я был очень спортивным ребенком. Это сейчас несколько растолстел…Помните, некоторое время назад я публично заявил, что не буду бриться, пока не похудею? Вот и не бреюсь до сих пор. Максим Фадеев

Поклонники предполагают, что секрет похудения кроется в увлечении высокой кухней, где подают миниатюрные порции.

Ранее Максим Фадеев посвятил песню "Ангелы" погибшим в Кемерово детям.

Фото: Максим Фадеев/ Instagram